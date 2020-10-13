Президент Киргизии вернет постановление об утверждении нового премьера в парламент

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков собирается вернуть в парламент постановление об утверждении Садыра Жапарова в должности премьер-министра. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Жээнбеков на встрече с Садыром Жапаровым отметил, что он вернет постановление парламента об утверждении его в должности премьер-министра обратно в парламент», — говорится в сообщении.

Ранее основатель партии «Мекенчил» Садыр Жапаров был утвержден в должности премьер-министра Киргизии, состав правительства он решил оставить прежним. Вместе с тем первый вице-спикер парламента Аида Касымалиева заявила о незаконности заседания и избрания главы правительства из-за отсутствия кворума, и о необходимости проведения нового заседания.

Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка достигла 56,5%. В законодательный орган прошли четыре из 16 партий: «Биримдик» («Единство», проправительственная партия), «Мекеним Кыргызстан» («Родной Кыргызстан», проправительственная партия), «Кыргызстан»(центристская партия) и «Бутун Кыргызстан» («Единый Кыргызстан», центристская партия). После результатов выборов начались протесты. Митингующие захватили несколько административных зданий, в том числе здания парламента, правительства, администрации президента. ЦИК признал результаты выборов недействительными, премьер-министр Кубатбек Боронов подал в отставку. Действующий глава государства отказался сложить полномочия.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Бишкеке повторно ввели режим ЧП

— Атамбаева поместили в СИЗО госкомитета национальной безопасности

— Козак отправился в Киргизию по поручению Путина