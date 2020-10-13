Лукашенко назвал протестующих продажными «мордоворотами»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения консервного завода в Толочинском районе назвал протестующих «мордоворотами», которым платят деньги за участие в митингах. Политика цитирует «БелТА».

По мнению Лукашенко, «мордовороты» получают деньги за свое участие в акциях протеста в Минске, а потом идут их тратить в ресторан. Во время общения с работниками завода он отметил, что если бы в столице республики были такие же люди, то страна была бы самой богатой.

«Если бы у нас и в Минске такой народ был, мы бы самыми богатыми были. А так те мордовороты ходят по Минску, а кушать-то хотят. Им заплатят какие-то деньги, они походили-походили, а потом в 5-6 часов бегут в кафе или ресторан, чтобы их потратить», — сказал глава республики.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко.

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