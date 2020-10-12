Страны Евросоюза согласовали санкции против Лукашенко

Главы МИД стран Евросоюза согласовали введение санкций в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее 12 октября министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что предложил коллегам из стран Евросоюза ввести санкции против Лукашенко.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко.

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