Выборы в Таджикистане признаны состоявшимися

Явка на президентских выборах в Таджикистане к 15.00 по местному времени составила 70,71%, выборы признаны состоявшимися. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на председателя республиканского ЦИК Бахтиёра Худоёрзода.

«Явка на 15.00 составила 70,71%, проголосовали 3 495 215 человек», — сказал он.

В Таджикистане выборы считаются состоявшиеся, если в них приняли участие более 50% избирателей. Президент считается избранным, если за него проголосовали больше половины избирателей.

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