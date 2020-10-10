Лукашенко пообщался с арестованными оппозиционерами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился в СИЗО с оппозиционерами, пишет агентство БелТА со ссылкой на Telegram «Пул первого», близкий к президентской пресс-службе.

Сообщается, что президент «четыре с половиной часа общался с вышеназванными представителями, находящимися в СИЗО, членами так называемого Координационного совета (КС) и объединенного штаба».

Отмечается, что Лукашенко и оппозиционеры обсудили конституционную реформу. Среди присутствовавших на встрече бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, его сын Эдуард Бабарико, член президиума Координационного совета Лилия Власова, координатор оппозиционного штаба Юрий Воскресенский, политтехнолог Виталий Шкляров, директор Pandadoc Дмитрий Рабцевич, член президиума КС Илья Салей, директор Vondel/Hepta, соучредитель The Village Беларусь Александр Василевич, а также Кирилл Бадей, до ареста занимавший позицию и.о. председателя правления Белгазпромбанка.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста и забастовки. Протестующие требовали проведения новых выборов и прекращения насилия над задержанными демонстрантами. Все штабы оппозиционных кандидатов не признали официальные результаты, согласно которым победил Александр Лукашенко.

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