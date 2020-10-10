В Бишкеке ввели запрет на проведение митингов

В Бишкеке с 21.00 10 октября до 05.00 11 октября вводится комендантский час. Об этом сообщает «Интерфакс».

Соответствующий приказ подписал комендант киргизской столицы Алмазбек Орозалиев.

Отмечается, что комендантский час вводится для всех жителей города, за исключением государственных и муниципальных служащих, осуществляющих и способствующих деятельности комендатуры.

Кроме того, в Бишкеке вводится запрет на продажу оружия и алкогольных напитков с 18.00 10 октября, а также запрещается проведение митингов, собраний, уличных шествий.

Ранее сообщалось, что власти Бишкека предварительно оценили ущерб от прошедших в городе беспорядков в 17 млн сомов ($213 тыс.).

В ночь на 6 октября в Бишкеке начались массовые акции протеста из-за недовольства в связи с прошедшими в Киргизии парламентскими выборами. В результате беспорядков в столице страны пострадали 1 тыс. человек, более 200 из них госпитализированы.

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