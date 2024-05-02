В Египте обсуждают вопрос увеличения роли российского рубля в расчетах

Египетские министерства обсуждают вопросы торговых операций в китайских юанях и российских рублях. Об этом заявил РИА Новости министр финансов Египта Мухаммед Мааит.

Торговый обмен в китайских юанях или российских рублях будет важен для Египта, отметил министр.

«У нас есть коммерческие и экономические сделки с этими странами, и мы в Египте обсуждаем все эти вопросы в настоящее время со специализированными учреждениями», — сказал Мааит.

Диверсификация валют, используемых в торговле, будет иметь значительную экономическую прибыль, подчеркнул он.

Глава Минфина Египта добавил, что в БРИКС существует корзина с множеством валют, среди которых валюты государств-членов объединения, которые стали популярными во всем мире, например, юань и дирхам ОАЭ.

В феврале министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил, что РФ в 2023 году установила рекордные показатели торговли с Китаем, Индией, Египтом и Бразилией.

Ранее в Китае оценили влияние санкций на торговлю с РФ.