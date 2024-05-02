Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Скандально известная Диана Шурыгина о вызове полиции: «Попросила забрать меня и знакомого»

Блогерша Диана Шурыгина заявила, что вызвала полицию ради своей безопасности

close
100%
@shurygina_diana555/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Блогерша Диана Шурыгина объяснила, что сама вызвала полицию, чтобы ее забрали «в целях безопасности».

«Я попросила полицию приехать и забрать меня и знакомого в целях моей безопасности», — пояснила девушка.

Она добавила, что через 10 минут ее уже отпустили из участка — после того, как Шурыгина написала объяснительную. Telegram-канал Baza, в свою очередь, подчеркивает, что в тот день в полицию действительно поступил вызов, в котором говорилось, что «девушка находится в опасности».

Накануне сообщалось, что в Москве якобы задержали Диану Шурыгину из-за жалоб соседей на шум в квартире. Вместе с девушкой дома находился предприниматель Святослав Гусев.

До этого Сергей Семенов, осужденный в 2016 году по обвинению в изнасиловании на тот момент несовершеннолетней Дианы Шурыгиной, рассказал, что занялся правозащитной деятельностью. Вместе с командой адвокатов он оказывает юридическую помощь людям, столкнувшимся с лживыми обвинениями. В общей сложности Семенов провел в заключении менее двух лет, из которых восемь месяцев находился под домашним арестом.

Ранее Hofmannita выложила видео из рехаба и извинилась за скандальный концерт.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами