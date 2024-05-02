Российскую семью обвинили в избиении пятерых приемных детей-сирот

В Екатеринбурге семью обвинили в избиении пятерых приемных детей-сирот. Об этом сообщает E1.ru.

По информации издания, пять сестер и братьев почти три года проживают в приемной семье и до последнего времени говорили своей 20-летней старшей сестре, что у них все в порядке. Однако недавно двое детей сбежали к девушке и заявили, что приемные родители их истязают. По словам их старшей сестры, опекуны запугали несовершеннолетних.

«Их били. Через несколько месяцев после приема детей в семью опекуны начали систематически их избивать. Дома стоят камеры, им запрещают брать еду из холодильника без разрешения, девочку против ее воли коротко постригли», — рассказала девушка.

Старшая сестра сирот обратилась в полицию и ПДН, где ей пообещали незамедлительно изъять детей из семьи. Девушка отметила, что сама не имеет возможности обеспечивать пятерых несовершеннолетних — она является выпускницей детского дома и стоит в очереди на квартиру.

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