Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российскую семью обвинили в избиении пятерых приемных детей-сирот

E1.ru: в Екатеринбурге семью обвинили в избиении приемных детей-сирот

close
100%
Shutterstock

В Екатеринбурге семью обвинили в избиении пятерых приемных детей-сирот. Об этом сообщает E1.ru.

По информации издания, пять сестер и братьев почти три года проживают в приемной семье и до последнего времени говорили своей 20-летней старшей сестре, что у них все в порядке. Однако недавно двое детей сбежали к девушке и заявили, что приемные родители их истязают. По словам их старшей сестры, опекуны запугали несовершеннолетних.

«Их били. Через несколько месяцев после приема детей в семью опекуны начали систематически их избивать. Дома стоят камеры, им запрещают брать еду из холодильника без разрешения, девочку против ее воли коротко постригли», — рассказала девушка.

Старшая сестра сирот обратилась в полицию и ПДН, где ей пообещали незамедлительно изъять детей из семьи. Девушка отметила, что сама не имеет возможности обеспечивать пятерых несовершеннолетних — она является выпускницей детского дома и стоит в очереди на квартиру.

Ранее в Улан-Удэ мать-наркоманка избивала полуторагодовалую дочь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами