Володин назвал борьбу с нацизмом одной из целей спецоперации

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил в своем Telegram-канале, что борьба с нацизмом — одна из целей спецоперации на Украине, которая будет обязательно достигнута.

«Десять лет назад — 2 мая 2014 года — произошли страшные трагические события в Одессе... Виновные в этом преступлении до сих пор не наказаны», — напомнил Володин.

По его словам, сейчас украинские власти переписывают историю Одессы, где демонтируются памятники, переименовываются названия, связанные с Россией и СССР, из школьной программы убираются имена русских писателей, а жителей города наказывают за использование русского языка.

«Вот что такое нацизм. Борьба с ним — одна из целей специальной военной операции на Украине, которая обязательно будет достигнута», — подчеркнул спикер Госдумы.

До этого заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в обращении к участникам акции «Диктант Победы» заявил, что Россия сегодня снова ведет бой с нацизмом.

21 марта представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов предложил объявить 24 февраля Днем борьбы с нацизмом.

Ранее МОК обвинили в поддержке нацизма.