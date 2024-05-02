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В России стало проще снять жилье при поездкe с ребенком или домашним животным

«Авито Путешествия»: выбор посуточного жилья с детьми и животными вырос на 8-10%

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Российские арендодатели стали чаще соглашаться сдавать жилье туристам с детьми и питомцами. Об этом «Газете.Ru» рассказали в сервисе «Авито Путешествия».

По сравнению с апрелем 2023 года число доступных для посуточной аренды с детьми объектов выросло на 8%. Ключевой вклад внес сегмент загородного жилья — его за год стало больше на 53%.

Количество посуточных объектов, доступных для бронирования с животными, за год выросло на 10%. При этом арендодатели частных домов относятся к питомцам толерантнее, чем собственники квартир. Снять жилье при наличии домашнего животного позволят лишь 19% владельцев квартир против 44% собственников частного жилья.

«При путешествии с детьми в большинстве случаев выбор посуточных квартир и загородного жилья не отличается от того, как если бы в объекте размещения были только взрослые. Другое дело — поездки с животными. Поэтому к путешествию с питомцами стоит подойти более ответственно и заранее забронировать места размещения», — советует руководитель направления «Авито Путешествия» Артем Кромочкин.

На стоимость аренды дети и животные никак не влияют, заверил эксперт.

До этого в России зафиксировали падение цен на съемные «однушки». За апрель арендная плата за этот тип жилья в среднем по стране снизилась на 1%, до 27,4 тыс. рублей.

Ранее стало известно, сколько россиян планируют купить жилье в 2024 году.

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