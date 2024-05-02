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«Спартак» обратился к болельщикам после победы в Кубке России над «Динамо»

«Спартак» поблагодарил болельщиков после победы в Кубке России над «Динамо»

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Московский «Спартак» поблагодарил в своем Telegram-канале болельщиков после победы в матче 1/2 финала Пути регионов Кубка России над столичным «Динамо».

«Красно-белые, спасибо за вашу поддержку в этом важном дерби. До кубкового триумфа осталось всего две победы. Ваша вера в команду может стать ключевым фактором в этих играх», — говорится в сообщении.

«Спартак» победил со счетом 2:0.

Красно-белые, которыми сейчас руководит Владимир Слишкович, исполняющий обязанности главного тренера после увольнения Гильермо Абаскаля, в финале Пути регионов Кубка России сразятся с победителем противостояния между калининградской «Балтикой» и «Ростовом». Этот матч состоится 2 мая, стартовый свисток прозвучит в 19:15 по московскому времени.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. Подопечные Владимира Федотова также продолжают участие в розыгрыше турнира, они сыграют двухматчевое противостояние с петербургским «Зенитом» в финале Пути РПЛ. Первый матч состоится 2 мая, стартовый свисток прозвучит в 19:15 по московскому времени.

Ранее экс-футболист Александр Мостовой призвал вернуть Гильермо Абаскаля после победы «Спартака» над «Динамо».

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