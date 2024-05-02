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Российские войска ударили по военным объектам в Очакове

Подпольщик Лебедев: войска РФ ударили по военному порту в Очакове

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские силы ударили по военным объектам в Очакове. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на подполье.

Как рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, войска РФ ударили по военному порту, где часто швартуются катера.

Лебедев также заявил, что еще один удар был нанесен в районе здания недалеко от побережья, в котором часто останавливаются украинские военные и проводятся совещания.

1 мая координатор николаевского подполья со ссылкой на своих коллег сообщил, что Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удар по штабу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в центре Одессы.

В этот же день стало известно, что ВС РФ ударили по местам расположения части ВСУ на северной окраине Харькова.

28 апреля армия РФ нанесла удар по Судостроительному заводу имени 61 коммунара и по гостинице с англоязычными наемниками в украинском Николаеве.

До этого Лебедев сообщал о ракетной атаке ВС РФ по городу Стрый во Львовской области.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.

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