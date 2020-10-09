Вован и Лексус поговорили с парламентом Дании от лица Тихановской

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) пообщались с парламентом Дании от лица экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Об этом они заявили РИА «Новости».

Пранкеры подтвердили свое участие в инциденте, но отказались раскрывать подробности до понедельника, 12 октября.

Ранее сообщалось, что в закрытом онлайн-заседании парламента Дании принял участие неизвестный, который переоделся в экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую.

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