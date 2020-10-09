Дания поддержит санкции ЕС против России из-за ситуации с Навальным

Глава МИД Дании Йеппе Кофод заявил, что страна присоединится к антироссийским санкциям ЕС из-за инцидента с Алексеем Навальным, передает «Интерфакс».

Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым.

«Мы, само собой, присоединимся к санкциям против этих людей», — сказал Кофод.

Глава МИД Дании отметил, что требует провести прозрачное и тщательное расследование случившегося.

Ранее газета Le Monde рассказала о готовящемся санкционном списке ЕС по инциденту с Навальным.

20 августа Навального доставили в больницу в Омске, после того, как ему стало плохо в самолете. Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ.

Затем Навального перевезли в Германию, он находился в коме две недели. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок». Россия запросила у Берлина более подробную информацию о результатах анализов, но ответа пока не получила.

Навальный выписался из больницы и проходит курс реабилитации.

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