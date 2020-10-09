В Киргизии оппозиционеры выдвинули еще одну кандидатуру на пост премьера

Четыре оппозиционных партии Киргизии — «Республика», «Ата-Мекен», «Бир Бол» и «Реформа» — объединились, выдвинув еще одну кандидатуру на пост премьер-министра республики, передает РИА «Новости» со ссылкой на члена партии «Ата-Мекен» Тилека Токтогазиева.

Так, на пост премьер-министра выдвинули Омурбека Бабанова, на пост первого вице-премьера — Тилека Токтогазиева.

Ранее утвержденный парламентом страны на должность премьера Садыр Жапаров был назначен незаконно и не является легитимным главой кабмина, заявил Токтогазиев.

5 октября в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября.

Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии Садыра Жапарова. Ряд оппозиционеров не согласились с данным назначением, создали свой координационный совет и намерены избрать своего премьера.

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