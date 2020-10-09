США обвинили Россию в саботаже разработки вакцины от COVID-19

Директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина заявил, что Россия, Китай и Иран пытаются помещать Америке создать собственную вакцину от COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Россия заявила официально, что у них есть вакцина. Вы знаете, я не уверен, вчера или сегодня я видел сообщения, что половина населения России этому не верит. Так что я не уверен, как они собираются выводить вакцину на мировой рынок», — сказал Эванина.

По его словам, обвиненные им страны пытаются похитить данные о разработке американской вакцины.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американская вакцина будет готова после проведения выборов.

США занимают первое место в мире по числу случаев новой коронавирусной инфекции. По данным университета Джонса Хопкинса, в стране выявлено более 7,5 млн случаев заболевания, из них более 211 тыс. — с летальным исходом. Выздоровели более 2,9 млн человек.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 36 млн заболевших, более 27 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили более 1,2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Трамп вернулся в Белый дом после лечения от COVID-19

— Суточный прирост заболевших COVID-19 в мире обновил рекорд

— Трамп обвинил Байдена в отсутствии планов по борьбе с коронавирусом