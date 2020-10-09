МИД Армении заявил о преднамеренности обстрела российских журналистов
Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян заявила, что обстрел армией Азербайджана собора Казанчецоц, в ходе которого пострадали российские журналисты, был преднамеренным. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Обстрел со стороны Азербайджана журналистов, осуществляющих свою профессиональную деятельность в мирных поселениях, носит преднамеренный характер и преследует цель препятствовать документированию», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что 8 октября ВС Азербайджана два раза обстреляли собор Казанчецоц в карабахском городе Шуши, в результате чего пострадали российские журналисты.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
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