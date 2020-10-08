Штаб Байдена предложил перенести второй раунд дебатов с Трампом

Штаб кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена предложил перенести вторую часть дебатов с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщает Reuters.

Так, штаб предлагает провести очередной раунд 22 октября вместо 15 октября в связи с тем, что у Трампа обнаружили коронавирус.

До этого комиссия изменила формат дебатов на электронный, однако американский лидер отказался в участвовать в виртуальных дебатах.

Первая часть теледебатов Трампа и Байдена прошла 29 сентября. Кандидатам предстоит еще две встречи. Президентские выборы США пройдут 3 ноября.

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