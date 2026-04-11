В Татарстане в ДТП с трактором погибли четыре человека

В Татарстане четыре человека погибли в аварии с трактором в Алькеевском районе. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Трагедия произошла утром субботы, 11 апреля на 6-м км автодороги Базарные Матаки — Болгары. Столкнулись автомобиль «Лада Гранта» и трактор с прицепом.

«В результате дорожно-транспортного происшествия погибли четыре человека: водители обоих транспортных средств и два пассажира легкового автомобиля. Еще один пассажир «Лада Гранта» госпитализирован», — сказано в сообщении ведомства.

Правоохранители инициировали проверку, ход и результаты которой взяты на контроль в прокуратуре.

Накануне в Заинском районе региона столкнулись иномарки. В результате ДТП погибла женщина. Как писал Telegram-канал «В Татарстане поймут», 64-летний водитель за рулем Kia вылетел на встречную полосу и протаранил Toyota.

На размещенных в сети кадрах видно, что иномарка получила серьезные повреждения: у машины смят кузов, полностью разбит капот, а ее детали разлетелись по проезжей части.

Ранее два человека разбились в результате ДТП на севере Москвы.

 
