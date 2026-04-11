Французский вратарь заявил, что Шевалье превосходит Сафонова

Бывший вратарь «Ланса» и «Монако» Гийом Вармюз заявил, что голкипер французского «ПСЖ» Люка Шевалье превосходит своего одноклубника Матвея Сафонова, передает Football.fr.

«Сафонов ничему больше не научится, в то время как Шевалье превосходит его и, похоже, не может полностью раскрыть свой потенциал. Вот в чем главная проблема», — сказал Вармюз.

8 апреля «ПСЖ» обыграл «Ливерпуль» со счетом 2:0. Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В составе победителей отличились Дезире Дуэ и Хвича Кварацхелия. Сафонов появился в стартовом составе команды и сохранил свои ворота «сухими». Ответная встреча пройдет в Ливерпуле 14 апреля.

Российский вратарь перешел в парижский клуб из «Краснодара» летом 2024 года. В текущем сезоне он провел 18 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах и восемь раз сыграл «на ноль». По ходу сезона Сафонов выиграл конкуренцию у француза Луки Шевалье, которого покупали на замену итальянцу Джанлуиджи Доннарумме. Действующий контракт российского вратаря с парижской командой рассчитан до лета 2029 года.

