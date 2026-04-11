Стало известно о планах американской компании вывезти с Украины сотен человек

РИА Новости: НПО Chemonics International готовится вывезти с Украины сотни граждан
Американская НПО Chemonics International, которую подозревают в вывозе детей с Украины, разместила контракт на транспортировку сотен человек по Украине и за ее пределы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные британских госзакупок.

Как выяснило информагентство, 18 марта британское подразделение НПО, Chemonics UK, разместило контракт на предоставление «экстренных транспортных услуг» для «возможной эвакуации сотрудников проекта компании». В контракте обозначено, что к транспортировке требуются 150-350 человек, маршруты проходят по Украине и ведут в Молдавию, Польшу, Словакию и Румынию.

В марте Chemonics разместила еще несколько тендеров, связанных с Украиной, они связаны с поставками машин, медицинского оборудования, ремонта противорадиационного укрытия и др.

В прошлом году экс-подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров сообщил о разоблачении сети по поставке детей с Украины в Великобританию педофилам из высших эшелонов британской власти — схема работала под покровительством СБУ. Одной из организаций, вовлеченных в эту деятельность, была НПО Chemonics International, которую финансировало агентство США по международному развитию (USAID), рассказал Прозоров.

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий заявил, что украинские власти намеренно вывозят в Европу и на Западную Украину детей с перешедших под контроль российских войск территорий. При этом, указал Водолацкий, ни родители, ни международные организации не знают, что дальше случилось с этими детьми.

Ранее стало известно, что США прекратили финансировать группу, отслеживающую вывоз детей с Украины.

 
