Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Политика

В Евросоюзе пообещали найти решение по передаче €90 млрд Украине

Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киев получит обещанный от Евросоюза кредит на €90 млрд, однако это займет больше времени, чем предполагалось. Об этом заявила посол ЕС на Украине Катарина Матернова в интервью УНИАН.

Она напомнила, что Евросоюз взял на себя обязательство предоставить €90 млрд, и «они будут предоставлены». Посол отметила, что задержка связана с блокировкой со стороны одного из государств-членов, однако ЕС «очень хорошо умеет находить выход из сложных ситуаций».

«Вы помните референдум в Нидерландах против Соглашения об ассоциации с Украиной? Нам удалось это преодолеть. Поэтому я уверена, что мы найдем решение и на этот раз. Это просто займет немного больше времени. Я абсолютно убеждена, что эти 90 миллиардов поступят, ведь они важны как для бюджета, так и для армии», — заявила Матернова.

В конце февраля Венгрия заблокировала кредит ЕС Украине в размере €90 млрд, связав свою позицию с ситуацией вокруг транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба». Поскольку для запуска механизма финансовой помощи требуется согласие всех 27 государств — членов Евросоюза, решение Будапешта фактически приостановило предоставление Киеву средств, рассчитанных на 2026–2027 годы.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил, что Будапешт продолжит блокировать выделение кредита до тех пор, пока Украина, по его утверждению, препятствует транзиту нефти через «Дружбу».

Ранее Зеленский пообещал разблокировать «кислород» для украинской армии.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!