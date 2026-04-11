В ФСБ рассказали о немецких инженерах, создавших газовые камеры для нацистских концлагерей

В Международный день освобождения узников фашистских концлагерей Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала документы об инженерах, возводивших крематории и газовые камеры для нацистских лагерей. Об этом пишет ТАСС.

Инженеры компании «Топф и сыновья» занимались проектированием и постройкой крематориев для лагерей смерти, а также установкой вентиляционных систем в газовых камерах. Как следует из материалов, инженеры знали о предназначении своих работ. Один из них по собственной инициативе спроектировал конвейерный крематорий для массового сжигания тел «Массенфербренунг».

Как уточняется, крематории и газовые камеры от «Топф и сыновья» устанавливали в концлагерях Освенцим, Дахау и Бухенвальд.

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей был утвержден в память о восстании узников Бухенвальда 11 апреля 1945 года, после чего он был освобожден американскими войсками.

До этого ФСБ рассекретила документы, в которых говорится о деятельности немецкого полка «Бранденбург-800», который с начала 1943 года проводил на территории СССР карательные операции по борьбе с партизанами и гражданским населением. Согласно этим материалам, главными задачами «бранденбуржцев» были захват стратегических объектов, проведение диверсий, разведка, а также захват пленных.

Ранее ФСБ обнародовала архивные документы о концлагере Треблинка в Польше.

 
