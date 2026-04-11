Стала известна причина, по которой Иран не может открыть Ормузский пролив

Причиной, по которой Иран до сих пор не открыл полностью Ормузский пролив, являются мины, которые он установил в акватории, а теперь не может их обнаружить. Об этом сообщила The New York Times (NYT) со ссылкой на американских чиновников.

Издание отмечает, что такое положение дел может осложнить переговоры в Исламабаде. Дело в том, что в марте Иран заминировал пролив сразу после того, как Израиль и США начали войну против страны, что практически остановило движение нефтяных танкеров и других судов. Это привело к росту цен на энергоносители.

До этого сообщалось, что решение о возможности проведения переговоров с США иранская делегация примет после предварительных заседаний, на которых оценит позицию Вашингтона. Предполагается, что на встрече с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом иранцы поднимут вопрос нарушения условий перемирия со стороны США.

Ожидается, что американо-иранские переговоры в Исламабаде состоятся 11 апреля в двух форматах — прямом и опосредованном. По данным телеканала CNN, стороны намерены утвердить повестку консультаций через представителей Пакистана, которые выступят в качестве посредников. После этого начнутся прямые переговоры делегаций Вашингтона и Тегерана.

Ранее сообщалось, что Иран рассчитывает на однодневные переговоры с США.