Le Point: за год из ВСУ после лечения во Франции сбежали более 20 тысяч бойцов

Десятки тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) нашли способ сбежать из армии. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на французский журнал Le Point.

По информации издания, каждый третий украинский солдат из числа отправленных на лечение во Францию не вернулся в родную страну. В 2025 году подобной схемой воспользовались более 20 тыс. человек, подчеркивается в материале.

3 марта украинский лидер Владимир Зеленский дал интервью для итальянской газеты Corriere Della Sera. В ходе беседы с журналистами глава государства признал, что в ВСУ есть нехватка личного состава. При этом он подчеркнул, что Киев говорит об этой проблеме открыто.

В начале апреля командующий десантно-штурмовыми войсками ВСУ Олег Апостол сообщил, что в набирающие добровольцев рекрутинговые центры начало приходить «гораздо меньше» людей, чем раньше. Как сказал офицер, количество желающих отправиться на фронт сократилось, так как люди «живут в ожидании перемирия и победы». Именно из-за этого в армии страны не хватает солдат, добавил Апостол.

Ранее в ВСУ рассказали о подавленном состоянии мобилизованных.