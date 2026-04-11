Работодатель отдал сотрудницу под суд из-за допущенной им ошибки при расчете зарплаты

Сиделка из США получила за день работы $19 тысяч из-за ошибки работодателя

В США сиделка попала под суд за присвоение $19 тысяч (более 1,4 млн рублей) из-за ошибки при начислении зарплаты. Об этом сообщает газета USA Today.

Пятидесятилетняя Рене Николь Коулман из Джонсборо, штат Арканзас, работала в компании Superior Senior Care, предоставляющей услуги сиделок для пожилых людей.

Обыкновенная ставка женщины составляла $16,50 в час, но 10 мая 2025 года из-за сбоя в расчетах она получила $1650 — всего $19 388 за смену.

Руководство заметило ошибку и потребовало вернуть деньги, однако Коулман отказалась, заявив, что уже потратила их на ремонт грузовика мужа. Компания подала заявление в полицию. После того, как детектив связался с подозреваемой, она согласилась сотрудничать, но не явилась в участок.

4 апреля Коулман арестовали и отпустили под залог. Ей предъявлено обвинение в краже и грозит до 10 лет тюрьмы или штраф $10 тыс. Заседание по делу состоится 18 мая в окружном суде Крейгхеда.

