Стало известно, сколько студентов хотят стать космонавтами

Каждый пятый опрошенный студент (23%) попробовал бы пройти отбор в отряд космонавтов, если бы такой набор объявили среди всех желающих. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитического центра университета «Синергия», проведенного накануне Дня космонавтики 12 апреля (есть у «Газеты.Ru»).

Еще 32% рассмотрели бы такую возможность. 45% не стали бы пробоваться из-за сложности и опасности полетов в космос.

Рассуждая о ключевых качествах космонавтов, участники опроса чаще всего называли психологическую устойчивость (35%), физическую выносливость и крепкое здоровье (34%), а также высокий интеллект и способность быстро учиться (23%). На четвертое место студенты поставили умение работать в команде (8%).

Больше половины студентов (61%) убеждены, что космические исследования приносят реальную пользу обычным людям. 36% считают такие исследования полезными, но в основном для фундаментальной науки, а не для повседневной жизни. Лишь 3% назвали их бесполезными.

25% опрошенных хотели бы работать в космической отрасли, еще 46% готовы рассмотреть такую возможность при условии достойной зарплаты и увлекательности проекта. 29% сказали, что их привлекают другие сферы.

9% участников исследования верят, что в ближайшие 30 лет космический туризм станет массовым явлением, доступным не только сверхбогатым людям, но и среднему классу. 53% студентов допускают такую вероятность, а 38% считают данный прогноз фантастическим.

Подавляющее большинство студентов (96%) согласны с утверждением, что космонавты — герои нашего времени. Не согласны с этим лишь 4%.

В опросе приняли участие 1,5 тыс. студентов.

