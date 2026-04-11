Украинский дрон оставил без света два микрорайона Энергодара

Первый и второй микрорайоны Энергодара, который является городом — спутником Запорожской атомной электростанции (АЭС), остались без света из-за атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом в своем канале в мессенджере Max написал мэр населенного пункта Максим Пухов.

Он уточнил, что отключение электричества зафиксировали в 6:00 (совпадает с мск).

«Отключение произошло в результате очередной атаки БПЛА. Ориентировочное время устранения повреждений — до 14:00 мск 11 апреля при чистом небе», — добавил глава города.

5 апреля украинский беспилотник нанес удар по трактору в селе Коханое в Токмакском муниципальном округе Запорожской области. По словам губернатора региона Евгения Балицкого, в результате атаки два человека получили несовместимые с жизнью травмы. Еще один аграрий серьезно пострадал, его доставили в больницу.

Глава российского субъекта подчеркнул, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) целенаправленно атаковали трактор во время сельскохозяйственных работ в поле. Балицкий пообещал оказать всю необходимую помощь семьям пострадавших жителей.

Ранее дрон ВСУ ударил по машине скорой помощи в Запорожской области.

 
