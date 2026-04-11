Европейский лидер поддержал Орбана перед выборами

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш поддержал своего венгерского коллегу Виктора Орбана накануне предстоящих выборов. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«Поддерживаю премьер-министра Виктора Орбана в предстоящее воскресенье. Он всегда защищал венгерских граждан и отстаивал национальные интересы Венгрии. В это неспокойное время выбор стабильности и надежного руководства особенно важно, чем когда-либо», — написал Бабиш.

По его словам, Орбан всегда боролся за сильную Европу, базирующуюся на принципах мира и обеспечивающую максимальную реализацию возможностей ее государств.

В воскресенье, 12 апреля, в Венгрии пройдут парламентские выборы. Главными претендентами на победу являются нынешний премьер-министр Виктор Орбан с партией «Фидес» и лидер оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр. По оценкам экспертов, многие представители Евросоюза заинтересованы в проигрыше Орбана и сделают все, чтобы прекратить его 16-летнее правление.

Ранее в России предсказали протесты по итогам выборов в Венгрии.

 
