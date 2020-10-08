Тихановская заявила, что не знает об объявлении в розыск в России

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что не знала о своем объявлении в розыск в России. Об этом она заявила в интервью телеканалу «Белсат».

«Я вообще не знала, что я в каком-то криминальном деле в Белоруссии, тем более в России», – призналась Тихановская.

Ранее стало известно, что Светлана Тихановская была внесена в базу розыска Министерства внутренних дел России.

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