Депутаты Киргизии не смогли согласовать импичмент президенту Жээнбекову

Председатель парламента Киргизии не дал согласовать вопрос по запуску процедуры объявления импичмента президенту Сооронбаю Жээнбекову. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Все собравшиеся на заседание подписали документ (для начала процедуры - ИФ), спикер — нет», — сообщила депутат Эльвира Сурабалдиева.

Отмечается, что согласно закону Киргизии, для запуска процедуры импичмента необходимо создать парламентскую комиссию.

Ранее сообщалось, что парламент запустил процедуру импичмента в отношении главы государства.

Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка достигла 56,5%. В законодательный орган прошли четыре из 16 партий: «Биримдик» («Единство», проправительственная партия), «Мекеним Кыргызстан» («Родной Кыргызстан», проправительственная партия), «Кыргызстан»(центристская партия) и «Бутун Кыргызстан» («Единый Кыргызстан», центристская партия). После результатов выборов начались протесты. Митингующие захватили несколько административных зданий, в том числе здания парламента, правительства, администрации президента. ЦИК признал результаты выборов недействительными, премьер-министр Кубатбек Боронов подал в отставку. Действующий глава государства отказался сложить полномочия.

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