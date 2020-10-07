Германия и Франция подготовят варианты санкций по инциденту с Навальным

Франция и Германия предложат европейским партнерам варианты санкций против физических лиц и одной структуры в связи с инцидентом с основателем Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на совместное заявление двух стран.

«Франция и Германия передадут своим европейским партнерам предложения по дополнительным санкциям», — говорится в сообщении.

В заявлении отмечается, что структура, в отношении которой предлагается ввести санкции, имеет отношение к программе «Новичок».

Ранее ОЗХО заявила, что эксперты подтвердили наличие в анализах Алексея Навального токсичных химикатов.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда его доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ.

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