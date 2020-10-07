Оппозиция сообщила, что парламент Киргизии обсуждает импичмент президента

Парламент Киргизии обсуждает импичмент президента республики Сооронбая Жээнбекова, заявила депутат от оппозиционной партии «Ата-Мекен» Эльвира Сурабалдиева. Об этом пишет РИА «Новости».

«Сейчас обсуждаем возможный импичмент», — сказала Сурабалдиева.

Отмечается, что депутаты собрались на заседание по призыву участников координационного совета народного доверия. Они не стали разглашать местоположение, чтобы обезопасить себя от протестующих.

Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка достигла 56,5%. По предварительным итогам, в законодательный орган прошли четыре партии: «Биримдик» («Единство», проправительственная партия), «Мекеним Кыргызстан» («Родной Кыргызстан», проправительственная партия), «Кыргызстан»(центристская партия) и «Бутун Кыргызстан» («Единый Кыргызстан», центристская партия). Правящая партия согласилась провести повторные выборы.

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