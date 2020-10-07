Тихановская не находится в международном розыске
Максимс Краюшкинс
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Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская не находится в международном розыске. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
«В настоящее время бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская не находится в международном розыске», — говорится в сообщении.
Ранее МВД России объявило Тихановскую в розыск.
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