Белорусские телеканалы стали по-новому называть Украину, Польшу и Литву

Государственные телеканалы Белоруссии стали называть Украину, Литву и Польшу бывшей Украинской советской социалистической республикой, бывшей советской Литовской республикой и бывшей Польской народной республикой соответственно. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам политического обозревателя главного медиахолдинга республики — Белтелерадиокомпании, руководителя Белорусского союза журналистов Андрея Кривошеева, данная тактика была направлена на то, чтобы напомнить об «общем и славном прошлом» белорусского государства с этими странами.

«Наше общее наследие, время, когда в этих странах создавались ключевые объекты промышленности.... Время, когда у нас было общее социальное и культурное пространство», — подчеркнул журналист.

По его словам, подобные геотитры болезненную реакцию у соседей Белоруссии. Он также отметил, что белорусскому народу странно слышать со стороны этих стран недружественную риторику, в том числе относительно прошедших в стране президентских выборов.

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