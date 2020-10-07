Эстония отозвала своего посла из Белоруссии

Эстония решила отозвать для консультаций своего посла в Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД республики.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что акции давления на Литву и Польшу со стороны Белоруссии необоснованны и вызывают сожаление.

В знак протеста против предпринятых Белоруссией шагов Эстония вызывает из Минска своего посла в Таллин для консультаций, заключил Рейнсалу.

Ранее отозвали своих послов из Белоруссии Литва, Польша и Латвия. По данным источника в МИД ФРГ, временно покинул Минск и посол Германии в Белоруссии Манфред Хутерер.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов. 23 сентября состоялась инаугурация Лукашенко.

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