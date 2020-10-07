Токаев заявил о необходимости усилить контроль на госгранице из-за COVID-19

Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости усилить контроль на государственной границе вследствие ухудшения эпидемической ситуации по коронавирусу в сопредельных странах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Токаев отметил прирост случаев заражения COVID-19 в России, Узбекистане и Киргизии.

В связи с этим в ходе совещания по подготовке ко второй волне коронавируса он заявил, что нужно вернуть жесткий режим эпидемического контроля в аэропортах и на железнодорожных вокзалах, а также наладить экспресс-тестирование лиц, пребывающих из «красных зон».

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 36 млн заболевших, более 27 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили более 1,2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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