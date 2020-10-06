Зеленский считает, что без диалога с Путиным не прекратить войну в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что без диалога с российским лидером Владимиром Путиным никогда не удастся прекратить войну в Донбассе и вернуть все украинские территории. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, также необходима поддержка западных партнеров.

«Но если мы не будем говорить с президентом Путиным, мы не сможем полностью восстановить Украину, вернуть все наши территории», — сказал украинский лидер.

Зеленский также отметил, что освобождение 140 удерживаемых лиц за то время, что он стоит у власти, никогда бы не произошло без диалога с Путиным.

По его словам, пока только в Нормандском формате этого не хватает. Президент добавил, что у украинской стороны есть вопросы, в том числе по возвращению моряков, гуманитарных сложностей у крымчан, которые надо решать с главой российского государства.

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