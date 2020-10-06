Трамп покинул госпиталь, где лечился от COVID-19

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп покинул Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида, где лечился от коронавируса на протяжении трех дней, передает ТАСС.

В настоящее время президент направляется на вертолете в Белый дом.

Ранее у Трампа и его жены Меланьи выявили коронавирус. Президентская чета сдала тест на COVID-19 после того, как у советницы Трампа Хоуп Хикс, сопровождавшей его на президентские дебаты в Кливленде, подтвердился коронавирус.

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