В НКР опровергли заявление о ранении президента

Глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян не был ранен в результате удара азербайджанских ВС. Об этом сообщил РИА «Новости» его пресс-секретарь.

Заявление о якобы ранении Арутюняна сделала азербайджанская сторона. По словам помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева, Арутюнян был «тяжело ранен».

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе». В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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