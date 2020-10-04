Глава МИД Азербайджана и глава дипломатии ЕС обсудили ситуацию в Карабахе

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Боррель выразил серьезное беспокойство напряженностью в регионе. Он отметил, что ЕС заинтересован в деэскалации ситуации и поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ по урегулированию конфликта», — сообщает МИД Азербайджана.

Байрамов подчеркнул, что важно «восстановить территориальную целостность Азербайджана для обеспечения мира в регионе».

«Армения, обстреливая населенные пункты Азербайджана из артиллерийских орудий и ракет, стремится вовлечь третьи страны в конфликт», — сказал он.

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