Глава МИД Азербайджана и глава дипломатии ЕС обсудили ситуацию в Карабахе
Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Боррель выразил серьезное беспокойство напряженностью в регионе. Он отметил, что ЕС заинтересован в деэскалации ситуации и поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ по урегулированию конфликта», — сообщает МИД Азербайджана.
Байрамов подчеркнул, что важно «восстановить территориальную целостность Азербайджана для обеспечения мира в регионе».
«Армения, обстреливая населенные пункты Азербайджана из артиллерийских орудий и ракет, стремится вовлечь третьи страны в конфликт», — сказал он.
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