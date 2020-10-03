В Азербайджане заявили, что Франция не понимает сути конфликта в Карабахе

Помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев заявил, что Франция не понимает сути конфликта в непризнанном Нагорном Карабахе. Об этом пишет «Интерфакс».

«Мы должны были рассматривать Францию как посредника. Однако Франция не понимает сути этого конфликта. Понятно, что Франция всегда поддерживала армянскую сторону и была склонна к Армении», — заявил Гаджиев.

Он подчеркнул, что некоторые французские политики хотят заручиться поддержкой армянского лобби накануне выборов.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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