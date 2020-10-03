Алиев заявил, что Азербайджан никогда не отказывался от переговоров по Карабаху

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку никогда не выступал против переговоров по Нагорному Карабаху. Об этом он сказал в интервью телеканалу Al Jazeera.

«Мы никогда не отказывались от переговоров. В прежние годы мы пережили тяжелые времена в процессе переговоров... Однако у нас был процесс. Прежние руководители Армении и мы разработали поэтапный подход», — отметил азербайджанский лидер.

Он напомнил, что участвовал в этом процессе с 2003 года, в том числе работал с двумя бывшими президентами Армении. По его словам, тогда стороны добились продвижения и разработали то, чего удалось добиться до настоящего времени.

Алиев также обратил внимание на то, что действующие армянские власти «свели на нет достигнутые ранее успехи в переговорах». Он считает, что вся «ответственность лежит» на премьер-министре Армении Николе Пашиняне и его правительстве, которые «провоцировали Азербайджан».

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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