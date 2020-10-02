Трампу сделали инъекцию антител против коронавируса

Президенту США Дональду Трампу сделали инъекцию коктейля из антител против коронавируса. Об этом заявил лечащий врач президента Шон Конли, передает РИА «Новости».

По его словам, Трампу сделали инъекцию коктейля антител от фирмы Regeneron, который, согласно некоторым исследователям, может снизить концентрацию инфекции в крови.

Ранее стало известно, что Трамп и его жена сделали тесты на коронавирус и получили положительный результат.

Глава аппарата Белого дома Марк Мидоус заявил, что президент продолжает работать, несмотря на заболевание.

Трамп заявил о своем заражении за 33 дня до президентских выборов, которые пройдут 3 ноября.

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