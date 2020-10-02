Кадыров отреагировал на заявление Навального о заказчике «отравления»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале отреагировал на заявление Алексея Навального о заказчике его «отравления».

Политик подчеркнул, что версия блогера является нелепой и бездоказательной.

«А почему для пущей убедительности и правдоподобия ты не назвал исполнителем или заказчиком меня, Кадырова?» — спросил глава Чечни.

Он посоветовал Навальному подумать над этой идеей.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ.

Затем блогера перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили. Позднее Навальный выписался из больницы и проходит курс реабилитации. Он заявил, что за его отравлением «стоит лично Путин».