Байден получил отрицательный результат теста на COVID-19
Полина Рутковская
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Кандидат Демократической партии США на предстоящих президентских выборах Джо Байден получил отрицательный результат теста на коронавирус нового типа. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.
Коронавирус не выявлен ни у Байдена, ни у его супруги Джилл, указано в сообщении.
Ранее сообщалось, что у президента США Дональда Трампа и его жены Меланьи выявили коронавирус нового типа. Президентская чета сдала тест на COVID-19 после того, как у советницы Трампа Хоуп Хикс, сопровождавшей его на президентские дебаты в Кливленде, подтвердился коронавирус.
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