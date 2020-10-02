Великобритания отказалась сотрудничать с РФ по вакцине от коронавируса

Минздрав России предложил Лондону сотрудничество по российской вакцине от коронавируса «Спутник V», но получил отказ. Об этом рассказал посол РФ в Великобритании Андрей Келин, сообщает РИА «Новости».

«Должен сказать, что мы полностью открыты к этому взаимодействию, поскольку это все-таки первая вакцина», — заявил посол.

По его словам, вакцина в настоящее время проходит испытание в Индии и странах Латинской Америки.

Причины отказа Лондона посол не раскрыл.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 34 млн заболевших, более 25 млн человек выздоровели, а более 1 млн пациентов — умерли. В России выявили уже более 1,1 млн человек с COVID-19.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19.

Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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