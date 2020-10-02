Пашинян вновь позвонил Путину

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщается на сайте Кремля.

Разговор состоялся по инициативе армянской стороны, отмечается в сообщении.

В ходе переговоров российский лидер вновь подчеркнул необходимость немедленного прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе, указано в релизе. Стороны выразили обеспокоенность в связи с информацией об участии в конфликте боевиков незаконных вооруженных формирований.

Кроме того, Путин и Пашинян договорились о продолжении контактов.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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