Пашинян вновь позвонил Путину
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщается на сайте Кремля.
Разговор состоялся по инициативе армянской стороны, отмечается в сообщении.
В ходе переговоров российский лидер вновь подчеркнул необходимость немедленного прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе, указано в релизе. Стороны выразили обеспокоенность в связи с информацией об участии в конфликте боевиков незаконных вооруженных формирований.
Кроме того, Путин и Пашинян договорились о продолжении контактов.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
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