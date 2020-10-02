Кадыров удивился, что Навальный не назвал его заказчиком своего «отравления»

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале обратился к Алексею Навальному.

Чиновник удивился, почему блогер не назвал его исполнителем или хотя бы заказчиком «отравления». По словам политика, такая версия была бы менее «нелепой», чем та, которую Навальный высказал ранее.

«Кстати, а почему для пущей убедительности и правдоподобия ты не назвал исполнителем или заказчиком меня, Кадырова? Подумай об этом, дарю идею», — написал глава Чечни.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ.

Затем блогера перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили. Позднее Навальный выписался из больницы и проходит курс реабилитации. Он заявил, что за его отравлением «стоит лично Путин».